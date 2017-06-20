Anadolujet’in Erzincan-İstanbul uçuşları başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 160 yolcuyla hareket eden AnadoluJet uçağı, Erzincan’daki havalimanında itfaiye ekiplerince oluşturulan su köprüsünün altından geçerek aprona yanaştı.

Havalimanı Müdürü Levent Akkuş ve diğer idareciler tarafından çiçeklerle karşılanan uçağın kaptanı ve personeline, Erzincan yöresine ait meşhur tulum peyniri hediye edildi.

İlk sefere katılan AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, yaptığı açıklamada, Erzincan Havalimanı’na günde 5 uçağın indiğini söyledi.

Bayram, şöyle konuştu: "Sayın Başbakanımızın dediği gibi havayolu halkın yolu oldu. Erzincan’dan günde 5 uçağın kalkması çok büyük bir hizmettir. Bizler için büyük bir kolaylık oldu. Erzincan ile İstanbul arasında önemli bir köprü oldu. Bu uçuşların şehrimize ve hemşehrilerimize uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum."

AnadoluJet’in yeni hattındaki uçuşların Erzincan Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında günde birer kez karşılıklı olmak üzere her gün yapılması planlanıyor. Uçakların kalkış saatleri Erzincan’dan 06.25, İstanbul’dan ise 22.50 olarak belirlendi.