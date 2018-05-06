Anadolu’nun Mihenk Taşı programında Neşet Ertaş anıldı

Adından da anlaşılacağı üzere programda, Neşet Ertaş gibi Anadolu’ya mâl olmuş önemli isimlerin hayatları, yaşam felsefeleri KYK’lı Gençlere anlatılıyor ve bu büyük üstâdların eserlerine yer veriliyor. İlki Erzincan’da gerçekleşen programda Sanatçı Yazar Bayram Bilge Tokel KYK’lı Gençlere,beraber biriktirdikleri anılar rehberliğinde “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş’ı anlattı.

Erzincan Müftülüğü Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Fatih Acar, KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Kurum İl Müdürleri, KYK çalışanları ve KYK’lı öğrencilerin katılımıyla “Anadolu’nun Mihenk Taşları” isimli programda, Sanatçı Yazar Bayram Bilge Tokel yakınen tanıdığı nam-ı diğer “Bozkırın Tezenesi”, Orta Anadolu’da doğup yetişmiş fakat gerek eserleri gerek yaşam felsefesiyle Türkiye’nin tamamına mâl olmuş Neşet Ertaş’ı anlattı.

Programın açılış konuşmasını yapan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek “ Bugün burada hem Neşet Ertaş’ın güzel eserleriyle kulaklarımızın pası silinecek hem de bu güzel kültürün önemli temsilcisi Neşet Ertaş’ı, yakın dostu Sanatçı, Yazar Bayram Bilge Tokel hocamızdan dinleyeceğiz. Başta bu güzel etkinlikle buluşturan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan programda Sanatçı Yazar Bayram Bilge Tokel önce büyük üstâdla olan anılarından yola çıkarak Neşet Ertaş’ın hayata bakış açısını, eserlerini üretirken Anadolu’dan aldığı ilhamı ve onun alçak gönüllüğünü KYK’lı Gençlere anlattı. Ardından da “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş’ın eserlerini kendi çaldığı saz eşliğinde misafirlerle buluşturdu. KYK’lı Gençler Neşet Ertaş’ın eserlerini dinlerken kâh hüzünlendiler kâh eğlendiler.

Konser havasında geçen programda, Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar ve KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek Sanatçı Yazar Bayram Bilge Tokel’e tablo hediye ettiler.

Program sonunda bir KYK öğrencisinin KYK’nın bu tür programlarını nasıl buluyorsunuz sorusunu “Öğrencilik yıllarımda bende KYK yurtlarında kaldım fakat bizim zamanımızda KYK sadece yatakhane ve beslenme hizmeti veren bir kurumdu böyle sosyal faaliyetlerin yapıldığını hiç hatırlamıyorum. Şimdi uzaktan da olsa takip ediyorum öğrencilerimiz büyük bir refah içerisinde yurtlarda barınıyorlar. Hatta bunun yanı sıra kültürümüz, inancımız ve medeniyetimiz çerçevesinde sosyal etkinlikler yapılıyor. Ben de bu etkinlikleri çok gerekli ve anlamlı buluyorum” diyerek cevapladı.