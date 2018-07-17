TFF Spor Toto 3.Lig 3. Grupta mücadele edecek olan Anagold 24 Erzincanspor Kulübü tarafından tanışma programı düzenlendi. Işıkpınar’da düzenlenen tanışma ve moral programına Anagold 24 Erzincanspor Kulübü Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kulüp yöneticileri,teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Düzenlenen programda yeni sezona iddialı bir şekilde gireceklerini belirten Anagold 24 Erzincanspor Kulübü Başkanı Ahmet Tanoğlu " Türkiye Futbol Federasyonu 2018-2019 sezonuna iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu sezon için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Önce insanlığı olan,karakteri sağlam, adam gibi adam olan futbolcuları almaya gayret ediyoruz. Bu konuda hata yapabiliriz fakat bunu en asgari şekilde yapmaya gayret ediyoruz.Bizler üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sene daha önceki şanssızlıkları yaşamayız ve şampiyon oluruz.Anagold 24 Erzincanspor altyapısı biz yönetimi devraldığımızda bulunmuyordu. Akademi ligi kurduk. Yaklaşık 170 civarında akademi liglerinde oyuncularımız var. Bu senede bu oyuncularımıza destek olmaya ve yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Ulalarspor’u kendi bünyelerine kattıklarını ve hedefin Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk olduğunu belirten Anagold 24 Erzincanspor Kulübü Başkanı Ahmet Tanoğlu "2017-2018 Erzincan amatör ligini namağlup olarak tamamlayıp Erzincan’ımızı bölgesel amatör liginde (BAL LİGİ) temsil etmeye hak kazanan Ulalarspor idaresi bu ligi yürütemeyeceklerini belirtip bizden destek istediler. Bu iş dışarıdan kolay gibi görünse de aslında zor bir iştir. Bizde gerekli görüşmeleri yapıp bu teklifi kabul ettik. Erzincan Ulalarspor olarak Erzincan’ımızı bölgesel amatör liginde temsil edecek ve Anagold 24 Erzincanspor’un da altyapısı olarak çalışmalarını yürütecek. Anagold 24 Erzincanspor ve Erzincan Ulalarspor için hedefimiz şampiyon olmaktır." dedi.

Yeni stadın Erzincan’a yakışır bir stat olacağını belirten Kulüp Başkanı Ahmet Tanoğlu "Stadın ihalesi tamamlandı ve yıkımına başlanıyor. Allah nasip ederse şehrimize yakışır bir stad yapılacak. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Maçlarımızı futbol müsabakaları için uygun hale getirilecek olan atletizm pistinde oynayacağız. Sağolsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Burak Mumcu gerekli çalışmaları yapıyor ve en kısa sürede tamamlanacağını belirtti." dedi.

Anagold 24 Erzincanspor Kulübü Teknik Direktörü Armağan Turhan ise "Şahsıma ve teknik ekibimize tekrar Anagold 24 Erzincanspor Kulübünde çalışma imkanı verdiği için Anagold 24 Erzincanspor Kulübü Başkanı Ahmet Tanoğlu ve değerli yönetimine çok teşekkür ediyorum. Takımımız için faydalı eski oyuncularımızdan ve yeni futbolcu kardeşlerimizle birlikte kadro kurmaya çalıştık. Geçen sezon görmüş olduğum bazı negatif durumların bu sezon yaşanmaması için transfer ettiğimiz oyuncuların öncelikle iyi futbolcu olmasından daha ziyade takım ruhunu yansıtacak, Erzincanspor formasına yakışır,sahada son dakikasına kadar mücadele eden, üstündeki formanın ağırlığını taşıyabilen oyuncu kadrosuyla bu lige başlayacağımızı düşünüyorum. Ligde zor kolay diye bir şey yoktur. Bütün rakiplerimiz bizim için eşittir. Oyuncu arkadaşlarıma ve özellikle yeni transfer ettiğimiz arkadaşlara şunu belirttim: Yaklaşık 20 yıllık teknik direktörlük hayatımda , sporculuk hayatım da dahil olmak üzere ben böyle güzel böyle kaliteli hak edişleri anında ve gününde direk yatıran bir kulüpte ne oynadım ne de çalıştım. Yeni arkadaşlarımıza bunu telkinde bulundum. Anagold 24 Erzincanspor Kulübümüz Başkanı Ahmet Tanoğlu’nun dediği gibi parayı hiç bir zaman düşünmemeleri gerektiğini, hak ettikleri anda her şeyin olabileceğini, başarı geldiğinde nelerin olabileceğini onlara anlatmaya çalıştım. İnşallah ben ve teknik ekibim o arkadaşların karakterine kalitelerinin altına imzamızı atmış bulunuyoruz. Sizler lig başlayana kadar hak edişleri yerine getireceğinizi söylediniz. Bu saatten sonra da artık bizim görevimiz Erzincan formasını en iyi şekilde temsil etmek ve artık İnşallah Maşallah diyerek değil bu ligi şampiyon olarak bitirip Erzincan’ı layık olduğu yere getirmek olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından takıma yeni katılan futbolcular kendilerini tanıttılar. Program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.