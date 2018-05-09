Anagold 24 Erzincanspor yöneticilerinden Başkan Başsoy’a ziyaret

Başkan Tanoğlu Belediye Başkanı Başsoy’a kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek 11 Mayıs Cuma günü şehir stadında oynanacak olan Ankara Demirspor maçına davet etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Futbol sadece güçle değil akılla da oynanan bir spordur. Sporla birlikte gençlerimiz geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor. Erzincan Belediyesi olarak sporun her branşına yasaların bize verdiği yetki ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım Anagold 24 Erzincanspor bu yıl 2. lige çıkarak bizi gururlandırır. ” dedi.