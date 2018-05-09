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09 Mayıs 2018 09:21

Anagold 24 Erzincanspor yöneticilerinden Başkan Başsoy’a ziyaret

Anagold 24 Erzincanspor Kulüp Başkanı Ahmet Tanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’u ziyaret etti.

Anagold 24 Erzincanspor yöneticilerinden Başkan Başsoy’a ziyaret

09 Mayıs 2018 09:21


Başkan Tanoğlu Belediye Başkanı Başsoy’a kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek 11 Mayıs Cuma günü şehir stadında oynanacak olan Ankara Demirspor maçına davet etti.


Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Futbol sadece güçle değil akılla da oynanan bir spordur. Sporla birlikte gençlerimiz geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor. Erzincan Belediyesi olarak sporun her branşına yasaların bize verdiği yetki ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım Anagold 24 Erzincanspor bu yıl 2. lige çıkarak bizi gururlandırır. ” dedi.




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