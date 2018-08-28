Anagold 24 Erzincanspor’dan yeni sezona görkemli açılış

Erzincan Merkez Spor Salonu yanında bulunan Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen sezon açılışında U16-U17-U18-U19 takımları ile birlikte Anagold 24 Erzincanspor takımı tam kadro hazır bulundu.

2018-2019 sezonu futbol müsabakalarının oynayacağı Atletizm Pistinde gerçekleştirilen açılış ve tanıtım programına Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Erzincan Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Anagold 24 Erzincanspor Başkanı Ahmet Tanoğlu, yönetim üyeleri ile birlikte taraftarlar katıldı.

Açılış öncesinde Erzincanlı ses sanatçılarından Fırat Kemahlıoğlu tarafından verilen konser açılışa katılanlar tarafından büyük coşku ile alkışlandı.

Teknik yönetim ve futbolcular tek, tek tanıtıldıktan sonra kesilen kurban ve edilen dua sonrası başarı temennilerinde bulunuldu.

2018-2019 sezonunun Anagold 24 Erzincanspor için hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmalarına başlayan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Erzincan’ımız spor yönünden alt yapı yönünden gittikçe çok daha güçlü bir hale geliyor. Hem genç takımların kurulması ve yeni transferlerle birlikte inşallah 2018-2019 futbol sezonunu Erzincan için bir dönüm noktası olacak ve 2. Lige hep birlikte takımımızı destekleyerek çıkaracağız. Bu sezon çok ümitliyiz.

Öncelikle kulüp başkanımıza Allah Yardım etsin, güç kuvvet versin. Biz Erzincan Belediyesi olarak her zaman kulübümüzün yanındayız. Siyasi irade olarak yanındayız, yerel yöneticiler olarak yanındayız, bir taraftar olarak yanındayız ve takımımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Burada bulunduğumuz stat bundan iki yıl önce yoktu. Bu stat için o gün karar alınıp yapılmamış olsa idi belki de Erzincan Sporumuz eskisi yıkılıp yenisi yapılana kadar belki de maçlarını yapacak bir yer bulamayacaktı. Bu sahamızın yapılmasında o dönem başbakanımızın uluslararası standartta bir saha atletizm sahası hem futbol için kullanacağız, hem de uluslararası spor için kullanacağız. Emekleri için tekrar, tekrar teşekkür ediyorum sağ olsunlar.” dedi.

Eski stadın yerine çok güzel bir şehir stadı yapıldığını belirten Başkan Başsoy, “İnşallah stadımız 2 yıl içerisinde tamamlanacak. Yine Uluslararası standartlara uygun 12 Bin kişilik son teknoloji ile yapılacak olan stadımızı hep birlikte doldurur destekleyerek 1. Ligde görürüz.” Dedi.

Başkan Başsoy konuşmasının devamında “Sporun her türlüsü ve özellikle de futbol birliktir beraberliktir, kardeşliktir, birbirimize saygıdır, özveridir, fedakârlıktır. Bunun için hepimiz bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte seneye 2. Ligde olacağız. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Takımımıza yeni transfer olan futbolcu kardeşlerime de hoş geldiniz diyor başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kulüp Başkanı Ahmet Tanoğlu ise; “ Bu sezon her zaman olduğu gibi hedefimiz şampiyonluk olacak. Yönetim olarak her zaman amacımız takımımızı bir üst lige taşımaktır.

Yönetim olarak daima şehrimize bir şeyler katmanın peşinde olduk. Şehrimizin markası olan takımımızı Türkiye’ye tanıtmak ve hedefimiz olan bir üst lige çıkmak için çaba sarf etmek. Türkiye genelinde hiçbir kurum ve kuruluş ile futbolcusuna borcu olmayan tek kulübüz. Bu Erzincan ve hemşerilerimiz için bir guru kaynağıdır. Bu bizler için çok kolay olmadı. İnşallah 2018-2019 sezonunda arzu ettiğimiz şampiyonluğu elde ederiz. Sportif anlamda başarıyı yakalamış olacağız. Bunun için el ele vermeli birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız ve tabi ki çok güçlü olmalıyız.

2018-2019 futbol sezonunun ülkemize, şehrimize ve tüm takımlara hayırlar getirmesini temenni ediyor kazasız belasız bir sezon diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Anagold 24 Erzincanspor oyuncuları kısa bir gösteri maçı yaptı.