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Arızalanan tankerden akan asit paniğe yol açtı

Erzincan’ın İliç ilçesinde kimyasal madde yüklü tırdan akan asit paniğe neden oldu.

Erzincan'ın İliç ilçesinde kimyasal madde yüklü tırdan akan asit paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Erzincan'ın İliç ilçesinde sülfürik asit taşıdığı belirtilen tır arızalandı. İlçe merkezinde arızalanan 10 ANC 09 plakalı tankerden yola akan kimyasal madde ilçede paniğe yol açtı. Yol boyunca tankerden akan asit nedeniyle emniyet ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Tankerin bulunduğu ve asidin döküldüğü alan emniyet şeridiyle kapatılırken sağlık ekipleri inceleme yapmak üzere olay yerine gelerek yola dökülen kimyasal maddeden örnek aldı. Belediye ekiplerince temizlik işleminin yapıldığı ilçede olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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