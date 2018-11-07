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Asfalt çalışmalarında sona gelindi

Erzincan’da yaklaşık 2 ay önce startı verilen ana caddelerdeki asfalt çalışmalarında sona gelindi.

Erzincan'da yaklaşık 2 ay önce startı verilen ana caddelerdeki asfalt çalışmalarında sona gelindi. Talip Kaban Bulvarı, 13 Şubat Caddesi, Ordu Caddesi ve Halit Paşa Caddesi'nde asfalt çalışmalarını bitiren Erzincan Belediyesi şimdi ise Fevzi Paşa Caddesi'nde hummalı bir çalışma başlattı. Erzincan Belediyesi Asfalt çalışmalarını Fevzi Paşa Caddesinden sonra Ordu Caddesine 2. kat asfalt atarak kısa bir süre içinde bitirmeyi planlıyor.


Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye başkanı Cemalettin Başsoy çalışmalarla ilgili açıklamasında “Yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimiz yeni bir imaj kazandı. Ana caddelerin asfaltını bu zamana bırakmamızın sebebi alt yapının bitmemiş olmasıydı. 10 yılda yüzde 30'u bitmiş olan Can suyu projesinin geri kalanını 4 yılda tamamladık bize engel olan bu projeydi. Bu projenin bitmesiyle önümüzde hiçbir engel kalmadı ve asfalt çalışmalarımızı başlattık ve gördüğünüz gibi kısa bir süre içerisinde son aşamasına geldik. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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