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18 Ağustos 2018 21:59

Askeri gazinodaki yangın korkuttu

Erzincan’da 3.

Askeri gazinodaki yangın korkuttu

18 Ağustos 2018 21:59

Ordu Komutanlığına ait gazinoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Kırklar Tepesi adıyla geçen bölgede bulunan 3. Ordu Komutanlığına ait gazinonun çatısında çıktığı öğrenilen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda Erzincan Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından çıkan yangın ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede bulunan çevre halkında ise panik yaşandı. Çatıda çıkan yangın sebebiyle maddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralı olmaması sevindirdi.




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