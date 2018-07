Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı

yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Erzincan Belediyesi önünde bululan Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan törene Erzincan Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, protokol üyeleri gaziler öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende bir konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Büyük Komutan, Devlet Adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Erzurum Kongresine katılmak üzere Sivas’tan hareket edip, Erzincan’ımıza Gelişinin 99. Yıl dönümündeyiz.Milli Mücadele ateşinin yakıldığı, vatanın, emperyal güçlerin işgalinden kurtarılması yolunda kararlı ve kat’i adımlarının atıldığı, büyük, Türk milletinin esaret altında yaşayamayacağının büyün Dünyaya haykırıldığı o zorlu günlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzincan’da Erzincanlılara duyduğu güveni; Erzincan’ın az zamanda, layık olduğu ve Cumhuriyetin kendisinden beklediği mertebe nur ve feyz kaynağı olacağına tamamen inanıyorum’’sözleri ile ifade etmiştir. Batılı tarihçiler ve devlet adamları, 1. Dünya Savaşında ve özellikle Kurtuluş Savaşında kendilerine karşı vatanını savunan, bu büyük milletin gösterdiği mücadeleye, bu insanların sahip olduğu vatan aşkına ve bu milletin önderlerinin basiretine hayran kaldıklarını her daim ifade etmekten kaçınmamışlardır.Kadını cephe gerisinde bu günkü modern ifadesi ile lojistik destek veren, erkeği cephede canını, namus saydığı vatan için gözünü kırpmadan feda eden bir milletin evlatları olduğumuzu unutmamak ve vatan mücadelesinin kahramanlarını gönlümüzün en hoş köşesinde saklamak görevimizdir.Hürriyet içerisinde yaşadığımız bu topraklarda, bu gün bu huzur ve sükunet ortamını yaşayabiliyorsak, bunu hürriyet mücadelesinin kahramanlarına borçlu olduğumuzu unutmamalıyız.Milli Mücadele ruhunu asla kaybetmedik, ve bizi kendisine düşman sayanlar şunu bilsinler ki bu vatan her an Gazi Mustafa Kemaller, Erzincan her an Fevzi Efendiler yetiştirecek güçte bir milleti barındırmaktadır.Bize emanet ettiğiniz 780 bin kilometrekaresinin her bir tarafı şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları namusumuz gibi korumaya devam ediyoruz" dedi.

Dün olduğu gibi bugünde bu milleti birbirine düşürmeye bu vatanı bölüp parçalamaya çalışan bedbahtlar sinsi sinsi yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Başsoy, "Ancak; kurmuş oldukları planlarını hiçbir zaman hayata geçirmeye muvaffak olamadılar olamayacaklar. PKK, PYD, DAEŞ, FETÖ gibi taşeron örgütler, bu milletin feraseti sayesinde tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştür.Ülkemiz Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet olarak emin adımlarla yoluna devam etmektedir.

Bugün her zamankinden daha güçlüyüz.Çünkü kendi uçağını, kendi uydusunu kendi silahını kendi yapan güçlü bir Türkiye, var.Kendi imkanlarıyla otoyolları, havaalanlarını, Marmaray, tüm geçitlerini, tünellerini, boğaz köprülerini hızlı trenlerini yapabilen bir Türkiye var. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için kendisine 2023, 2053,2071 hedefleri koyan ve bu hedeflere ulaşabilmek için gece gündüz çalışan bir Türkiye var.Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu her defasında ispatlayan bir Türkiye var. Bu vesile ile, Öncelikle Milli Mücadelemizin Büyük Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu mücadelenin kıymetli komutanlarının, bu toprakların bağrında yatan sayısız şehidimizin, bu vatan için mücadeleyi kendisine namus sayan gazilerimizin önünde minnet ve şükranla eğiliyor hepinize saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.