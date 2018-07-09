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09 Temmuz 2018 09:26

Atlı Cirit İl Müsabakaları yapıldı

Erzincan’da atlı cirit il birinciliği müsabakaları yapıldıErzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakalarına 7 takımdan 70 sporcu katıldı.

Atlı Cirit İl Müsabakaları yapıldı

09 Temmuz 2018 09:26

Erzincan’da atlı cirit il birinciliği müsabakaları yapıldı


Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakalarına 7 takımdan 70 sporcu katıldı.


Fatih Mahallesi Cirit Sahasında düzenlenen müsabakalara Erzincan Atlı Spor Kulübü, Erzincan Fatih Atlı Spor Kulübü, Safari Atlı Spor Kulübü, Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü, Osmanlı Atlı Spor Kulübü, Erzincan Tenis Atlı Spor Kulübü, Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü katıldı.Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Hayati Kızılgöz, gerçekleştirilen müsabakalar hakkında bilgi vererek “Erzincan il gurup eleme maçlarını yapıyoruz. Bugün burada takımlar karşı karşıya geliyor. 7 takım 4 gün boyunca burada maçlarını yapacaktır. Maçlar sonrasında birinci ve ikinci olan takımlarımız farklı illere giderek ilimizi temsil edecekler” dedi.




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