Avrupa şampiyonlarına coşkulu karşılama

Estonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Badminton Şampiyonasında Bengisu Ercetin ve Nazlıcan İnci Danimarkalı rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldular.

Avrupa Gençler Badminton Şampiyonasında çift bayanlarda Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci ,rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu oldular. Estonya'da yapılan Avrupa Gençler Badminton Şampiyonasında çift bayanlar kategorisinde mücadele eden sporcular finalde Danimarkalı rakiplerini 2 -1 yenerek turnuvada birinci oldular.

Şampiyonanın ardından Erzincan'a dönen sporculara Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde karşılama töreni düzenlendi. Davul zurna ile karşılanan sporculara Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu tarafından çiçekler takdim edildi. Alınan başarının ardından açıklamada bulunan Badminton Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez; “Estonya'da Avrupa Şampiyonu olduğumuz için mutluyuz. Ülkemiz içinde bu bir ilkti. Kızlarımız çok iyi mücadele etti. Aynı kürsüye 2 Türk sporcusu çıktı. Bu da bizim için ayrı bir gurur oldu. Bayrağımızı en üst noktalara çıkardılar. İstiklal Marşımızı tüm Avrupa'ya duyurduğumuz için gururlu ve mutluyuz. İnşallah bu başarıların devamı gelecektir” dedi. Şampiyon olan sporculardan Nazlıcan İnci de duygularını dile getirerek; “64 çift bayanın içinde birinci olduk. Zoru başardık. Buradaki kampımızda çok iyi çalıştık müsabakaya. Başarılı bin sonuçla dönmüş olduk” diye konuştu. Bengisu Erçetin ise çok mutlu olduklarını belirterek; “ Final maçında Danimarkalı rakiplerimizi yenerek birinci olduk. Maçta ilk seti vermiş olmamıza rağmen ikinci ve üçüncü setleri alarak birinci olduk. Zor bir turnuvaydı ama biz bu zoru başararak Ülkemize badminton tarihinde ilk defa 19 yaş altında Avrupa birinciliği getirdiğimiz içinde mutluyuz” şeklinde konuştu.