Avrupa Şampiyonu Remzi Akgül’e coşkulu karşılama

Avrupa Muay thai Şampiyonasında Muay thai Milli Takımı Tarihi başarılarından birini daha aldı.

Erzincanlı sporcu Remzi Akgül Avrupa Şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonu sporcu ve antrenörü Erzincan hava limanında büyük bir coşku ile karşılandı.

Erzincan Hava Limanında gerçekleştirilen karşılama programına Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Şube Müdürleri, Antrenörler ve Remzi Akgül’ün ailesi katıldı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Remzi Akgül ve Antrenörü Selçuk Yener’e çiçek takdim etti. Başarılı sporcu ve antrenörü daha sonra kendisini karşılamaya gelenlerin tebriklerini kabul etti.

Karşılama programında açıklamada bulunan Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, “Çek Cumhuriyetinde yapılan yarışmaya sporcumuz Remzi Akgül’de katıldı ve Avrupa Şampiyonu oldu. Muay Thai güzel bir spor. İlimiz de bu spor da başarılı. Antrenör Selçuk Yener’ide tebrik ediyorum. Sporcumuz başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Devamında Dünya Şampiyonluğu da inşallah olacaktır. Başarılı sporcularımız her geçen gün artmakta. Remzi Akgül’de bu branşta diğer sporculara iyi bir abi olacaktır. Bu şampiyonluğu ilimize getirdiği içinde kendisine, ailesini ve emeği geçen valimize, bakanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Avrupa şampiyonu olan Remzi Akgül’ün antrenörlüğünü yapan Selçuk Yener ise konuşmasında, “9 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinde Prag’da düzenlenen Avrupa Büyükler Muay Thai Şampiyonasında 81 kg da sporcumuz Remzi Akgül, Avrupa şampiyonu olmuştur. Bu başarımız Erzincan spor tarihinde büyüklerde almış olduğu en üst derecededir. Tüm gençlerimizi de bu spora davet ediyorum” diye konuştu.

Son olarak konuşan Avrupa Şampiyonu Remzi Akgül, “2018 Türkiye Şampiyonu oldum. Çok çalıştım, çok çabaladım, acı çektim, sakatlık geçirdim ve bunun kazanç olarak da Çek Cumhuriyetinde Prag da olan Avrupa Şampiyonasında rakiplerimi eleyerek üst tura çıkarak final maçını da alarak Avrupa şampiyonu oldum. Vatanıma, milletime hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

29 Ülkeden 456 Sporcunun katıldığı şampiyonaya Milli Takım Kafilemiz 9’u Bayan olmak üzere toplam 32 sporcu ile katıldı.

Türk Sporcular müsabakaların ilk gününden finale kadar önlerine çıkan birçok ülke sporcusunu eleyerek 21 madalya alan takım oldular.

Büyük Erkeler Elite Kategoride 81 kiloda mücadele eden Erzincanlı sporcu Remzi Akgül Avrupa Şampiyonu ve altın madalyanın sahibi oldu. Genel Sıralamada 6 Altın, 8 Gümüş, 7 Bronz toplam 21 Madalya ile Rusya’dan sonra Türkiye Avrupa 2.si oldu.