Aydemir'den imar barışı uyarısı

Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir, vatandaşlara imar barışının son tarihinin 31 Ekim olduğunu ifade ederek, vatandaşlara "geç kalmayın" çağrısında bulundu.

İl Müdürü Aydemir "Ruhsatsız veya ruhsata aykırı imarsız yapıların kayıt altına alınacağı, mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların resmi olarak elektrik, su, doğalgaz bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçileceği ve milyonlarca vatandaşımızın devletle barışacağı İmar Barışı'nda son gün yaklaşıyor.Vatandaşlarımıza bu tarihi fırsattan yararlanmaları için geç kalmayın diyoruz.

2018 yılından önce yapılmış ruhsata aykırı imarsız yapılar şehir, kat adeti, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmaksızın bu kapsam içerisinde olacaktır.

Faydası Neler Olacak?

İmar barışı kapsamında, iskansız yapılar kayıt altına alınarak iskan verilecek, Su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararı ve idari para cezaları iptal edilecek.Ülkemizde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı stokunun ne kadar olduğu bilinmemektedir. Bu yapılarla ilgili kayıt, proje veya başka bir belge bulunmadığından bu yapıların uğrayabileceği afet riskleri ile ilgili sağlıklı analiz yapılamamaktadır.Ruhsata aykırılıklar giderilemediği için de gittikçe büyüyen sorunlarla karşılaşılmaktadır.Ruhsat ve eklerine aykırı yapılar nedeniyle bir çok belde ve köyde su kanalizasyon gibi bir çok altyapı hizmetinin götürülmesinde zorluklar yaşanmaktadır.Benzer sorunlarda dolayı bir çok vatandaşın devletle kavgalı ve mahkemelik olduğu bilinmektedir.İmar Barışı ile asıl hedeflenen, vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır.Yapı Kayıt Belgesi alınmasına dair formun doldurulması ve kayıt belge bedelinin ödenmesi süresince vatandaşlarımızın beyanı esas alınarak sorumluluk yapı sahiplerinde olacağından form ve bedel hesabının yapıdaki aykırılık esas alınarak yapılması önem taşımaktadır.

Yalan Beyana Ağır Cezalar

İmar Barışı 2018 yılından önce yapılmış olan ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıları kapsadığı için 2018 yılında yapılan yapılara Yapı Kayıt Belgesi alanların binaları yıkılacak, belgeleri iptal edilecek, ödedikleri bedel gelir kaydedilecek ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak ilgili kanun hükümlerine göre cezalandırılacaktır.Şu hususu özellikle vurgulamak isterim. Hazırlanan kanun bir İmar Affı değil, yıllardır birikerek çözümsüz hale gelen vatandaşla devlet arasındaki sorunların çözülmesi için yapılan bir imar barışıdır.Bu imar barışı bir milat kabul edilecek ve bundan sonraki uygulamalarda çözülemeyecek sorunların olmaması için her türlü yasal önlemler alınacaktır.Milyonlarca vatandaşın devlet ile olan bu sorunlarına çözüm getirecek olan İmar Barışının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, Vatandaşlarımızın bu fırsattan yararlanmaları ve geç kalmamalarını istiyoruz." dedi.