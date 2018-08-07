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07 Ağustos 2018 08:53

Badminton semineri vermek için Yunanistan’a gitti

Erzincanlı Badminton Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez seminer vermek için Yunanistan’a gitti.

Badminton semineri vermek için Yunanistan’a gitti

07 Ağustos 2018 08:53


Erzincan’nın Badminton branşında göstermiş olduğu başarılar gerek yurt içinde gerekse yurt dışında beğeni ve övgüyle karşılanmaya devam ediyor.


Değişik ülkeler kamp için Erzincan’a gelmek istediklerini söylerken Yunanistan Erzincanlı Badminton Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez’i seminer vermesi için ülkesine davet eti.


Yunanistan’da seminer verecek olan Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez, konu ile yaptığı açıklamada ; ’’Günümüzde Erzincan Badmintonda bir Marka haline gelmiştir. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tanınmakta ve beğeniyle, övgüyle bahsedilmektedir. Elde edilen başarılardan sonra Yunanistan’ın daveti üzerine seminer vermek için geldim. İnşallah burada Ülkemi en iyi şekilde temsil ederek döneceğim’’ dedi.




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