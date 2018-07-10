Badminton Türkiye Şampiyonası’na Erzincanlı sporcular damgasını vurdu

Badminton U 17 Türkiye Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Düzenlenen şampiyonada Erzincanlı sporcular ilk sıraları paylaşırken Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonada Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez ise en başarılı antrenör ödülünü kazandı.719 Badmintoncunun madalya mücadelesi verdiği 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Ankara’da Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapıldı.

Şampiyona da tekler kategorisinde ilk 3 dereceyi alan sporcular ve çiftler kategorisinde ilk 2 dereceyi alan sporcular; Ağustos ayında Sırbistan’da gerçekleşecek olan 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonasında Milli Takımı temsil etmeye hak kazandılar.

Şampiyonada en başarılı antrenör seçilen Murat Sönmez’e ödülünü, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik verdi. Şampiyonada karışık çiftler kategorisinde Cansu Erçetin ve Semih Başakın birinci, Yasemen Bektaş ve Emirhan Budak ikinci oldu. Çift kızlar kategorisinde Cansu Ercetin ve Yasemen Bektaş birinci olurken Çift Erkekler kategorisinde ise Semih Başakın ve Sezgin Kelebek birinci oldu.

Şampiyona hakkında konuşan Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez, ’’Şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Çocuklarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Biz hem Türkiye ve hem de uluslar arası müsabakalarda gerçekten önemli başarılara imza atsak ta bunu asla yeterli görmüyoruz. Asıl hedefimiz dünya ve olimpiyat şampiyonluklarıdır. İnanıyorum ki yeterli ilgi gösterilir ve destek sağlanırsa bu jenerasyon gönlümüzdeki başarılara ulaşacak, dünyada ve olimpiyatlarda bayrağımızı göndere çektirecektir. Bu yolda bize her türlü destek olan Türkiye Badminton Federasyonu’na, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne, sporcularımızın kulüpleri olan Erzincan Türk Telekom Spor Kulübüne teşekkür ediyor, şampiyon sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.’’ Dedi.