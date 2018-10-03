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Badmintonda bir başarıda Çek Cumhuriyeti'nden

Badminton branşında Türkiye ve yurt dışında aldıkları dereceler ile adlarından söz ettiren Erzincanlı badmintonculardan bir başarıda Çek Cumhuriyetinden geldi.


Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Uluslararası Turnuvada Erzincanlı Milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin çift bayanlarda üçüncü oldular.Toplam 30 Ülkeden 32 çift bayanın mücadele etiği bu turnuva aynı zamanda Olimpiyatlara kota almak için puan veren bir turnuva özelliği taşıyor. Milli sporcular almış oldukları bu dereceyle de Olimpiyatlara bir adım daha yaklaşmış oldular. Milli Takım Antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan Sporcular Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olup Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü lisanslı sporcularıdır.

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