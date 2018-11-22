Bakan Müşaviri Ali Özdemir Erzincan'da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri Ali Özdemir, Erzincan'da gençlerle bir araya geldi.

Hasbihal Gençlik Sohbetleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakan Müşaviri Ali Özdemir Erzincan Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Has odada gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Haftası kutlama programı ve hasbihale gençlerin katılımı ve ilgisi yoğun oldu.Samimi ve sıcak bir ortamda geçen hasbihalde Müşavir Ali Özdemir; Gençlere kendini tanıtarak deneyimlerini aktardı.

Gençlik Merkezlerinin faaliyetleri hakkında da gençlere bilgi veren Özdemir; Tüm gençleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesislerinden ve faaliyetlerden faydalanmaya davet ederek Gençlik Merkezlerinin öneminden bahsetti. En büyük ve güzel yatırımın gençlik olduğunu ifade eden Özdemir her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti.Hasbihal sonrasında, Gençler kendilerine yönelik yapılan çalışmalardan ve gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti belirterek Müşavir Ali Özdemir'e teşekkür ettiler. Verimli geçen hasbihalin ardından gençlere ikramlarda bulunuldu. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.