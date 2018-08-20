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20 Ağustos 2018 10:39

Baro Başkanı Aktürk Adalet Bakanlığı’nda Temaslarda Bulundu

Erzincan Barosu Başkanı Av.

Baro Başkanı Aktürk Adalet Bakanlığı’nda Temaslarda Bulundu

20 Ağustos 2018 10:39

Adem Aktürk Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hilmi Bilgin’i ziyaret etti. Bilgin’e yeni görevinde başarılar dileyen Aktürk Erzincan’a özgü bakır işlemeli tabak hediye etti.


Bakan Yardımcısı Bilgin ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade edip Başkan Aktürk’e teşekkür etti. Ziyaret ile ilgili konuşan Adem Aktürk " Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hilmi Bilgin’e hayırlı olsun dedik. Mesleğimizin sorunlarına ilişkin uzun ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Meslektaşlarımıza yeşil pasaport verilmesi, CMK ücretlerinde tarife artışı, silah ruhsatı kolaylığı ve harç muafiyeti, stajyer avukatlara maaş bağlanması, emekli maaşlarında artış, kamu avukatlarına 3600 ek gösterge, avukatlık sınavı gibi savunma mesleği ve meslektaşlarımıza yönelik pek çok talebimizi kendisine ilettim, fikir alışverişinde bulundum. Meslek sorunlarının çözümüne ve taleplerimize destek vereceğine eminim ve yakında bunlara ilişkin güzel müjdeler geleceğini söyleyebilirim. Misafirperverliği adına kendisine çok teşekkür ederiz."dedi.




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