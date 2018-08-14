Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 09:02

Baro Başkanı Aktürk: "Devletimizin yanında ve emrindeyiz"

Erzincan Barosu Başkanı Avukat Adem Aktürk, ABD’nin Türkiye’ye karşı almış olduğu tavır ve tutumlardan dolayı bir açıklama yaparak, "Devletimizin yanında ve emrindeyiz.

Baro Başkanı Aktürk:

14 Ağustos 2018 09:02

Ne fedakârlık yapılması gerekiyorsa hazırız" dedi.


Erzincan Barosu Başkanı Avukat Adem ekonomi üzerinde oynanan oyunların bir ekonomi savaşı olduğunu belirterek, "Ülkemiz, emperyalist odaklarla bir ekonomik savaş vermektedir. Bu savaş, Türkiye Cumhuriyetinin devleti ve milletiyle top yekûn savaşıdır. Gün; birlik ve beraberlik günüdür. Ekonomik manipülasyonlar üzerinden bize baskı yapabileceklerini zanneden ahmaklar, bu Milleti hiç tanımamış" diye konuştu.


Aktürk, "Tarafımız çok net bir şekilde Devletimizin yanıdır. Bizim için; Devletimiz ve Milletimizin bekası, her şeyin önünde gelir. Türkiye Cumhuriyetinden başka bir Devletimiz yok. Ne fedakârlık yapmamız gerekiyorsa hazır olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Bizi tehdit etmeye kalkan katil Amerika´ya karşı her zaman devletimizin ve milletimizin çıkarlarını savunacak ve Devletimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç