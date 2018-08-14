Baro Başkanı Aktürk: "Devletimizin yanında ve emrindeyiz"

Ne fedakârlık yapılması gerekiyorsa hazırız" dedi.

Erzincan Barosu Başkanı Avukat Adem ekonomi üzerinde oynanan oyunların bir ekonomi savaşı olduğunu belirterek, "Ülkemiz, emperyalist odaklarla bir ekonomik savaş vermektedir. Bu savaş, Türkiye Cumhuriyetinin devleti ve milletiyle top yekûn savaşıdır. Gün; birlik ve beraberlik günüdür. Ekonomik manipülasyonlar üzerinden bize baskı yapabileceklerini zanneden ahmaklar, bu Milleti hiç tanımamış" diye konuştu.

Aktürk, "Tarafımız çok net bir şekilde Devletimizin yanıdır. Bizim için; Devletimiz ve Milletimizin bekası, her şeyin önünde gelir. Türkiye Cumhuriyetinden başka bir Devletimiz yok. Ne fedakârlık yapmamız gerekiyorsa hazır olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Bizi tehdit etmeye kalkan katil Amerika´ya karşı her zaman devletimizin ve milletimizin çıkarlarını savunacak ve Devletimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.