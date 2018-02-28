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28 Şubat 2018 08:48

Baro Başkanı Aktürk Gençlerle Söyleşi Programı yaptı

Baro Başkanı Av.

Baro Başkanı Aktürk Gençlerle Söyleşi Programı yaptı

28 Şubat 2018 08:48

Adem Aktürk; Uğur Lisesi’nde gençlerle tecrübe paylaşımı programında biraraya geldi. Söyleşi programında konuşan Adem Aktürk; “Geçmişi yaşamak ve öğrenci arkadaşlarımla birayaya gelmek benim için çok mutluluk verici, bu günlere gelmemizde okullarımızın katkısı yadsınamaz derece yüksektir. Neden hukuk fakültesi tercihi yapmalılar, iş imkanları, hukukçu olmanın ayrıcalıkları; avukatlık mesleği, Baromuzun faaliyetleri ve öğrencilik anılarımızdan bahsederek gençlerimizin güncel konularla ile alakalı sorularını yanıtlamıştır. Gençlerle bu keyifli söyleşi de olmamızı sağlayan okul yöneticilerimize, katılımlarından dolayı tüm öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Her zaman gençlerimizin yanında ve destekçileri olacağız. Aydınlık geleceğimiz için yarınlarımız olan gençlerimizi aydınlatmak en önemli vazifelerimizden birisidir. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatlardır. Eğitime ve sosyal projelere katkılarımız sürecektir. Okulumuzla işbirliği halindeyiz, öğrencilerimiz için neler yapabiliriz, değerlendireceğiz."dedi. Program sonunda Adem Aktürk’e hediye takdim edildi.




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