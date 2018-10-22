Baro Başkanı Aktürk Güven tazeledi

Erzincan Barosu'nda mevcut Başkan Av. Âdem Aktürk güven tazeledi. Erzincan Barosu yeni hizmet binasında yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulunda kullanılan 135 oyun 86 sını alan mevcut başkan Âdem Aktürk yeniden Erzincan Barosu Başkanlığına getirildi.

145 üyesi bulunan Erzincan Barosuna bağlı 135 avukatın oy kullandığı seçimde Başkanlığa 2. kez seçilen Av. Aktürk, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, yeni yönetimde görev alacak arkadaşlarına hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Olağan seçimli genel kurul öncesinde açılış konuşması yapan başkan Av. Aktürk " Başkanlık dönemim ülkemizin çok zor bir dönemden geçtiği bir sürece denk gelmiştir. Bu zor dönemin getirdiği sorunlar ve diğer tüm olumsuzluklara rağmen; morallerimizi iyi tutarak, enerjimizi hep yükselterek, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunları çözmek; meslektaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çok çabaladık.

Erzincan Barosu'nu, sahip olduğu onurlu ve saygın yerinden daha ilerilere taşımak amacıyla arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalıştık. Hukuku üstün tutan, hizmet odaklı, siyaset üstü bir Baro için çalışmalarımızı sürdürdük. Başkanlık makamının kapılarını herkese açtık, biz hep oradaydık. Sorunlarımızı dinledik, hep çözüm üretme gayreti içinde olduk. Baromuzun işleri benim için ek iş değil tek işim olmuştur.

Meslektaşlarımızın adliye içerisinde, resmi dairelerde, cezaevlerinde yaşadığı sorunlarda daima meslektaşlarımızın yanında olarak yaşadığı sorunu kurumsal düzeyde çözüme ulaştırdık. Meslektaşlarımızın ve mesleğimizin meselelerini ulusal düzeyde en üst mercilere kadar ilettik. Kadınlarımızın yanında olmaktan geri durmadık. Çocuklarımız için yaptığımız etkinliklerle umutlarımıza yatırım yaptık. Meslektaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimine verdiğimiz önemin bir gereği olarak etkin eğitim çalışmaları ve seminerler düzenledik.

Erzincan Barosu olarak topluma, ülkemize sorumluluğumuzun bir gereği olarak sosyal sorumluluk projeleri ürettik ve var olan projelerde yer aldık. Biz büyük bir ailenin mensupları olarak iyi ve kötü günlerinde meslektaşlarımız ile bir arada olmaya hep özen gösterdik.

Bağımsız savunmanın ilk şartı; meslek itibarımıza yakışır, adliye dışında bir hizmet binası varlığıdır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hizmet binası alımıyla ilgili verdiğimiz sözü tutmak için yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. Yaptığımız ziyaretler neticesinde, hizmet binası alımıyla alakalı müspet neticeye ulaştık. Yeni Baro binamız için; Türkiye Barolar Birliği tarafından Şehrimize yaklaşık 3 milyonluk yatırım yapılmıştır.

Desteğini bizden esirgemeyen, her zaman yanımızda olan TBB Başkanımız Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'na buradan çok teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için baro hizmet aracımızı yeniledik.

Eski baro hizmet binamızdaki kiracımız ile kira sözleşmemiz sonlandırılarak, Basın yayın ve Enformasyon Genel müdürlüğüne eski hizmet binamızı net 9000-TL bedel karşılığı kiralayarak baromuzun kira gelirini iki kat artırdık. Türkiye Ekonomi Bankası ile 2 yıl için 50 Bin Türk Lirası karşılığı Promosyon anlaşması yapılarak bütçeye ciddi bir kaynak girişi sağladık.

Bilgilerimize bilgi, deneyimlerimize deneyim kattığımız, bizim için de öğretici olan bu süreçte, eksiklerimiz, yapamadıklarımız olmuştur; hatalar yaptığımızı da gördük ama bilinmesini isteriz ki, esaslı ve samimi olduk, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çaba, coşku ve heyecanımızı hiç yitirmedik. İki yıldan bu yana yoğun ve gayretli çalışmalarımız neticesinde; Erzincan Barosu sadece adı olan bir meslek kuruluşu olmaktan çıkmış, kendini, kamuoyunda toplum ve tüm kurumlar nezdinde en üst düzeyde tanıtmış, temsil etmiş; gerek Şehrimizde gerekse Türkiye çapında yüksek saygınlığa ulaşmış, sözü geçen, varlığından söz ettiren, ulusal ve yerel basında her gün güzel projelerle adını altın harflerle yazdıran, kurumsal kimliğiyle kendisinden devamlı pozitif olarak bahsettiren etkin, katılımcı bir kamu meslek kuruluşu haline gelmiştir.

Erzincan'da Baro var ve var olmaya devam etsin diye daha çok çalışacağız. Bizleri yalnız bırakmayan, tebessümlerini bizlerden esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İstemeden de olsa kırdığımız üzdüğümüz dostlarımız olmuştur. Onların da affına sığınıyorum. Birlikte çalıştığım yönetim kurulu üyelerimizin hepsine, disiplin kurulu üyelerimize, birlik delegelerimize ve baromuz faaliyetlerinde görev alan tüm meslektaşlarımıza, çalışanlarımıza, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

2018 yılı Baro seçimlerimizin baromuza, mesleğimize, meslektaşlarımıza ve hukuk camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyor, aday olacak meslektaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Baro başkanı Av. Âdem Aktürk'ün konuşmalarından sonra geçilen seçimde 135 Erzincan Barosuna kayıtlı avukatın kullandığı oylar sonunda 86 oy alan mevcut başkan Av. Aktürk 2 yıl süre ile yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Diğer aday Av. Ertan Demir ise 44 oy aldı.