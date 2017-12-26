Baro Başkanı Aktürk Tecrübe Paylaşımı programı ile gençlerle buluştu

Hayat hikayesini ve meslek tecrübelerini gençlerle paylaşan Aktürk, samimiyet ve doğruluktan hiçbir zaman ayrılmadığını, bunun kendisi için büyük bir kazanç olduğunu ifade ederek, gençlere tavsiyelerde bulundu. Söyleşi programında konuşan Aktürk "Erzincan Lisesi öğrencileriyle söyleşide buluştuk.

Mezunu ve mensubu olmaktan gurur duyduğum Erzincan Lisesinde olmak, geçmişi yaşamak ve öğrenci arkadaşlarımla birayaya gelmek benim için çok mutluluk vericiydi. Şunu belirteyim; bu günlere gelmemizde okulumuzun katkısı yadsınamaz derece yüksektir. Gençlere neden hukuk fakültesi tercihi yapmalılar, fakülteyi bitirince iş imkanları, hukukçu olmanın ayrıcalıkları; avukatlık mesleği, Baromuzun faaliyetlerinden bahsettik. Gençlerimizin güncel konularla ile alakalı sorularını yanıtladık. Öğrencilik anılarımızdan söz ettik, okulumuzun bize kattıklarından, burada okudukları için öğrenci kardeşlerimizin şanslı olduğunu anlattık. Her zaman gençlerimizin yanında ve destekçileri olacağız. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatlardır.

Eğitime ve sosyal projelere katkılarımız sürecektir. Okulumuzla işbirliği halindeyiz, öğrencilerimiz için neler yapabiliriz, değerlendireceğiz. Yeni konferans salonumuzda ilk olarak şahsımı davet eden, gençlerle bu keyifli söyleşi de olmamızı sağlayan okul yöneticilerimize, katılımlarından dolayı tüm öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederim. " dedi. Program sonunda Erzincan Barosu Başkanı Avukat Adem Aktürk’e Erzincan Lisesi’nde öğrenim gördüğü yıllarda çekilmiş olan fotoğrafı ve lisenin flaması hediye edildi.