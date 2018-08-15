Başarılı öğrenciler için Erzincan gezisi düzenlendi

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Derik İlçesi Kaymakamı Hakan Kafkas, Derikli öğrenciler ve birlikte gelen misafirleri Ekşisu Mesire alanında ağırladı. Başkan Başsoy yapılan bu anlamlı geziyle ilgili açıklamasında, “Erzincanlı Hemşehrimiz, Derik İlçesi Kaymakamı Sayın Hakan Kafkas ilçede başarılı öğrencilerle birlikte Erzincan Gezisi düzenledi. Kendilerini Ekşisu’da ağırlamaktan onur duydum. Değerli Kaymakamımızın Erzincanlı oluşu, bizimle irtibatını devam ettirmesi neticesinde Derik ilçesi ile ilgili ilişkilerimiz daha da gelişti. Kaymakam Bey’in orada zor şartlarda görev yaptığını bildiğimiz için ilçeyle alakalı taleplerini, ne istediğini, ilçenin hangi ihtiyaçları olduğunu sorduk. O da bize birçok ihtiyacın zaten devlet tarafından karşılandığını ama burada mahallelerde park olmadığını, çocukların oyun oynayacağı yerlerin olmadığını söyledi. Biz de bunun üzerine meclis kararı alarak Derik İlçesi’ni “Kardeş Belediye” ilan ettik ve Erzincan Belediyesi olarak çocuk parkının yapılmasıyla ilgili maddi destek vermek suretiyle Kaymakam Bey’in elini güçlendirdik ve inşallah önümüzdeki aylarda parkın açılışı için Erzincan’dan Derik İlçesi’ne iştirak edeceğiz” dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’un misafirperverliğinden dolayı memnuniyetini belirten Derik İlçesi Kaymakam’ı Hakan Kafkas konuşmasında “Erzincanlı olmam hasebiyle bugün Erzincanlı olduğum için bir kez daha gurur duydum. Çünkü var günde kardeş olmak kolaydır ama dar günde kardeş olmak başka bir şeydir. Bu kardeşlik birde Erzincan’dan geliyorsa benim için ekstra bir anlam ifade ediyor. Eminim ki Çocuklarımızın o yapılan parkla ilk buluştukları anı görseniz bir Erzincanlı olarak sizlerde gurur duyardınız. Derikli vatandaşlarım adına, muhtarlarım adına, oradaki sivil toplum kuruluşları adına en başta Erzincanlı hemşehrilerimize ve Sayın Belediye Başkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda Başkanımızı Derik ilçemizde misafir edeceğiz.” Dedi.

Derik Belediyesinin de Başkan vekilliğini yapan Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a Derik Belediyesinin sembolü olan bakır hediye etti. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise hediye için teşekkür ederek Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas’a Kurtuluşunun 100. Yılında Erzincan” adlı kitabı imzalayıp hediye etti.