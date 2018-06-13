Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da konuştu

Başbakan Yıldırım mitingde yaptığı konuşmada bugün milleti denize dökmekle tehdit edenlerin, şimdi hangi yüzle destek istediklerini söyleyerek, “O gün kendi vatandaşına düşman askeri nazarıyla bakanları hatırlıyor musunuz ? Bakın onlar bu seçimde tekrar hortladılar. Sizin evet kararınızı tanımayıp, eğer iş başına gelirsek, eski sisteme geri döneceğiz diyorlar. Eski çamlar bardak oldu. Uyanın artık uyanın" diye konuştu.

Fırlatılan anayasa kitapçıklarının, yazar kasaların, muhalefetin aklını başına getirmediğine değinen Başbakan Yıldırım, “Bunlar hala millete baskıyla, tehditle iş yaptıracaklarını zannediyorlar. FETÖ terör örgütü, tankla, tüfekle milleti sindirebileceğini zannetti. Ay yıldızlı bayrağımız elhamdülillah inmedi” dedi.

Başbakan Yıldırım bugün Erzincan’a eli boş gelmediğini belirterek, bugün 3 önemli projenin temelini atacaklarını söyledi. Yıldırım, “Birincisi Erzincan’a 500 yataklı muhteşem bir hastane yapıyoruz. Biliyorsunuz Erzincan ciritçilikle meşhur bir ilimizdir. Erzincan’a Türkiye’nin atlarının beslenebileceği muhteşem bir hipodromun da temelini atıyoruz. Vasgirt deresini Erzincan’ın muazzam bir rekreasyon alanına dönüştürüyoruz” diye konuştu.

Düzenlenen mitinge Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, milletvekilleri, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve Erzincan halkı katıldı.