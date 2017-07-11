Başbakan Yardımcısı Canikli: “Mücadele bitmedi, devam ediyor”

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Erzincan Belediye Kültür Evi önünde “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Canikli, “Fetullahçı Terör Örgütü bir hain örgüttür. Bir piyon örgüttür. Küresel güçlerin piyonudur. Uluslararası yüzyıllardır mücadele verdiğimiz o güçlerin bir maşasıdır. Kanlı bir terör örgütüdür. Bu millet özgürlüğünden, bağımsızlığından kesinlikle taviz vermez. Aç yaşar taviz vermez. Ölür taviz vermez. Şehit olur taviz vermez. Onun için bu terör örgütlerini üstümüze salanlara Erzincan’daki Dörtyol’dan sesleniyorum. Bırakın yakamızı. Bu milletle uğraşmayın. Bizim kimsenin toprağında, ülkesinde, barışında gözümüz yok. Sadece 80 milyon olarak bu topraklarda özgürce yaşamak istiyoruz. Başka hiçbir amacımız yok. Hep bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Ama milletimiz bugüne kadar buna izin vermedi. Bundan sonra da izin vermeyecektir” dedi.

Terörle mücadelenin devam ettiğini ifade eden Canikli, “Fetullahçı Terör Örgütü açısından da, bölücü terör örgütü açısından da mücadele bitmedi, devam ediyor. Halen o tehdit ortada. Fetullahçı Terör Örgütü’nün özellikle kripto özel olarak gizli tutulmuş elamanları vasıtasıyla bu tehdit devam ediyor. Onun için hiç taviz vermeden, gevşemeden, en ufak bir rehavete kapılmadan bu terör örgütlerini bu milletin başına bir daha bela olmayacak şekilde sürüp götürmemiz gerekir, ortadan kaldırmamız gerekir. Ortadan kaldırıncaya kadar bu mücadele devam edecektir” diye konuştu.

Canikli, konuşmasının ardından fotoğraf sergisinin açılışını yaparak, fotoğrafları inceledi.