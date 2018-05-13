Başbakan Yıldırım, Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali’ne katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’ın Refahiye ilçesi Dumanlı Yaylası’nda düzenlenen Gençlik ve Doğa Festivali’nin açılışını yaptıktan sonra yaylada yağmur altında 10 kilometre yürüyüş yaptı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve kızı Büşra Bahar Köylübay ile birlikte yürüyüşe katılan Yıldırım’a yol boyunca Türk bayrağı taşıyan kalabalık bir genç grubu da eşlik etti.

Güzergahında karşılaştığı atlı cirit ekibiyle bir süre sohbet eden Yıldırım, başına kalpak taktı ve onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım, burada hazırlanan ata bir süre bindikten sonra yağmurlu havada yürüyüşüne devam etti.

Yıldırım, sürekli yağan yağmur ve zorlu yürüyüş parkuruna rağmen ormanda yaklaşık 10 kilometre yürüdü. Çocukluğunun geçtiği yaylada yaptığı yürüyüş boyunca sadece bir defa mola verdi.

10 kilometrelik yürüyüşün ardından tekrar festival alanına gelen Yıldırım gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Başbakan Yıldırım daha sonra çamurlu parkurda yapılan Off-Road yarışlarını başlattı. Yıldırım ayrıca oğlu Bülent Yıldırım’ın kullandığı araçla parkurda tur attı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da arka koltukta yerini aldığı sürüş sırasında araç oluşturulan engeli aşarken dört tekeri yerden kesildi.

Yarışın bitiş çizgisine geldiklerinde Başbakan Yıldırım ve oğlu Bülent Yıldırım vatandaşlarca alkışlandı.