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01 Haziran 2018 13:14

Başbakan Yıldırım, Erzincan’daki hemşehrilerine telefonda seslendi

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’daki hemşehrilerine telefonda seslendi.

Başbakan Yıldırım, Erzincan’daki hemşehrilerine telefonda seslendi

01 Haziran 2018 13:14


27’nci dönem AK Parti Erzincan Milletvekili adayları Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, 24 Haziran tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettikleri bir çay ocağında Başbakan Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak, esnaf ile görüşmelerini sağladı.


Başbakan Yıldırım hemşehrilerine telefonda seslenerek "Hayırlı Ramazanlar. Allah oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Adaylarımıza göz kulak olmayı unutmayın. Haklarına hayırlısı olsun. İnşallah Erzincan bizim yüzümüzü hep ak etti. Bu sefer de ak edecek. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Allah’a emanet olun" dedi.


Ziyarette Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Erzincan Milletvekili Adayları Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile partililer çay ocağında bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, desteklerini istedi.




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