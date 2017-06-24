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24 Haziran 2017 23:32

Başbakan Yıldırım: “FETÖ’nün ayakta alkışladığı yürüyüşü yapmak adalet değil olsa olsa gaflettir”

Başbakan Binali Yıldırım, “15 Temmuz eli kanlı katil FETÖ’nün ayakta alkışladığı bir yürüyüşü yapmak adalet değil olsa olsa gaflettir” dedi.

Başbakan Yıldırım: “FETÖ’nün ayakta alkışladığı yürüyüşü yapmak adalet değil olsa olsa gaflettir”

24 Haziran 2017 23:32


Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyünde ailesi tarafından verilen 8. Geleneksel Aile İftarı’nda yakınları ve köylüleriyle birlikte iftar yaptı.


Köy meydanında düzenlenen iftar programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Birileri terörle, ayak oyunlarıyla kaos çığırtkanlıklarıyla vakit geçirsin. Meşgul olsun. Biz milletimizin gücüyle emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Biz yollara millet için çıkıyoruz. Yollarda yürüyoruz ama milletin hizmeti görmesi için yollarda yürüyoruz. Biziz adımlarımız hak yolda hak bir dava içindir. O davada millete hizmet davasıdır. O dava şehitlerin hatıralarına sahip çıkma davasıdır. 15 Temmuz eli kanlı katil FETÖ’nün ayakta alkışladığı bir yürüyüşü yapmak adalet değil olsa olsa gaflettir.


Bizim amacımız ülkemizin daha da zenginleştirmek. Ama ne diyorlar iş yapma, köprü yapmayın, yol yapmayın bunun için gezi olaylarını düzenlediler. Maksat Türkiye’nin hızını kesmek ama başaramayacaklar. Çünkü bu millet karar verdikten sonra hiçbir güç durduramaz bunu 15 Temmuz da gördük. Onun için milletimize, ülkemize güveniyoruz. 15 senede laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik” diye konuştu.




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