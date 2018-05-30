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30 Mayıs 2018 09:19

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez yöneticileri ile il müdürleri istişare toplantısında buluştu

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Mehmet Akarca başkanlığında, seçim sürecinde sürdürülecek çalışmalara ilişkin yurt içi teşkilatı ile istişare toplantısı düzenlendi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez yöneticileri ile il müdürleri istişare toplantısında buluştu

30 Mayıs 2018 09:19


24 Haziran 2018 günü yapılacak olan 27. Dönem milletvekili genel seçimi öncesinde, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez yöneticileri ile il müdürleri istişare toplantısında buluştu.


İstanbul’da BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca başkanlığında yapılan ve Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Okutan ile Daire Başkanları , Tüm İl Müdürleri ile birlikte Erzincan BYEGM İl Müdürü Yahya Tekin’de katıldı.


BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca başkanlığında gerçekleşen, Merkez daire başkanları, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Erzincan İl Müdürlerinin katıldığı toplantının ana konusu 24 Haziran seçimleriydi. Akarca, il müdürleri ile BYEGM takvimindeki etkinlikler ve yurt genelinde seçime kadar düzenlenecek diğer faaliyetlerle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.


Toplantıda, hem ulusal hem de uluslararası gazetecilerin seçim sürecine dair yapacakları haberlerin en doğru bilgileri içermesinin ve bu kapsamda BYEGM’nin basın mensuplarına katkısının önemi vurgulandı.


Önümüzdeki günlerde ulusal ve uluslararası medya ile buluşmaların süreceğini belirten Genel Müdür Mehmet Akarca, faaliyetlerin tüm illerde yoğunlaşarak devam edeceği mesajını verdi.




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