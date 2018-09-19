Başkan Başsoy yayınladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti'nin bugün huzur içinde yaşamasını, geçmişte vatan uğruna canını vermekten kaçınmayan şehit ve gazilere borçlu olduğunu ifade etti.

19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayan Başkan Başsoy, tarihin altın sayfalarında yerini alan Türk Milleti'nin, geçmişten günümüze kadar tarihte hürriyet ve bağımsızlığı uğruna en zorlu mücadeleyi veren ve bu uğurda canını feda etmekten kaçınmayarak tüm dünyaya örnek olmuş bir millet olduğunu vurguladı.

Başkan Başsoy, “19 Eylül tarihinin milletimiz için önemi büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Savaşı'nda gösterdiği olağanüstü gayretleri ve cephedeki üstün başarıları nedeniyle, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ‘Mareşal ve Gazilik' unvanıyla onurlandırılmıştır. O tarihten bugüne sayısız şehit ve gazi veren milletimiz, 19 Eylül'de vefa borcunu bir nebze de olsa ödeyebilmek için bu günü Gaziler Günü olarak kutlamaktadır. Bu şeref dolu günde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve millet uğruna gözlerini kırpmadan şehadete eren şehitlerimizi ve canını siper etmiş tüm gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.