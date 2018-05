Başkan Başsoy Anneler Gününü Kutladı

Başsoy mesajında "Hayatın her alanında etkin bir biçimde yer alan kadınlar, aynı zamanda annelik gibi hayati bir sorumluluğu da üstlenmişlerdir. Dünyaya getirdiği evlatları özveriyle büyüten, iyiye, doğruya, güzele yönlendirerek hayata hazırlayan annelerimiz, hoşgörü, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağıdır.

Annelerimizin hayatını kolaylaştırmak, yalnızca ihtiyaç duyduklarında değil, her zaman yanlarında olmak, onları sevmek ve emeklerinin boşa gitmediğini gösterecek bir hayat şeklini benimsemek, hepimize düşen en büyük sorumluluktur. Annelerimizi mutlu etmek, yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Her şeyin en güzeline layık olan annelerimize vereceğimiz belki de en büyük hediye, ona sevgiyle sarılmak, onun hayır duasını ve gönlünü alarak ellerini öpmektir.

Ülkemiz, zorlu bir süreçten geçiyor. Bu varoluş mücadelesi esnasında nice ocaklara ateş düşüyor. Bu ateş de en çok annelerin yüreğini yakıyor. Bu gün onlar için, şehit anaları için buruk bir gün. Vatan uğruna, devlet uğruna, millet uğruna canını feda eden kahramanların anneleri. Her birinizin ellerinden minnetle ve şükranla öpüyorum. Bu devlet, bu millet şerefini sizlere borçlu.

Bu vesile ile tüm annelerimizin anneler gününü kutlar, ayakları altına cennet bahşedilen analarımıza saygılar sunarım." dedi.