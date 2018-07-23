Başkan Başsoy Basın Bayramını kutladı

Basından Sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümüyle ilgili açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; “Basının baskıya, sansür ve kısıtlamalara maruz kalmadan görevini yerine getirmesi, demokratik düzenin temel gereklerinden, Ülkemizde gerçek demokrasinin yaşam bulması, halkın haber alma özgürlüğünden geçer. Bu nedenle, ifade hürriyetinin ve basın özgürlüğünün korunmasının, demokrasimizin ilerlemesi bakımından hayati önem taşıdığını belirtmek isterim. Başta ilimizde faaliyet gösteren basın mensupları olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.” Dedi.