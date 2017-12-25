Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 13:27

Başkan Başsoy, belediye çalışmalarını vatandaşlarla paylaşıyor

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy günlük yoğun programlardan bulduğu her fırsatta Erzincan halkını ve çarşı esnafını ziyaret ediyor.

Başkan Başsoy, belediye çalışmalarını vatandaşlarla paylaşıyor

25 Aralık 2017 13:27

Metinler Pasajı esnafını ziyaret eden başkan Başsoy pasaj esnafının istek ve önerilerini dinledi.


Bulunduğu her ortamda Belediye çalışmalarını vatandaşlarla paylaşarak onların, düşünce ve önerileri dinleyen Başkan Başsoy " İnsan odaklı hizmet üreterek, hemşerilerimizin yaşamını kolaylaştıracak düzenlemeler yapıyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Erzincan’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız, ziyaretlerimiz ve hemşehrilerimizle sohbetlerimiz devam edecek." dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
9
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Sisli
    12°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Sisli
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç