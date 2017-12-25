Başkan Başsoy, belediye çalışmalarını vatandaşlarla paylaşıyor

Metinler Pasajı esnafını ziyaret eden başkan Başsoy pasaj esnafının istek ve önerilerini dinledi.

Bulunduğu her ortamda Belediye çalışmalarını vatandaşlarla paylaşarak onların, düşünce ve önerileri dinleyen Başkan Başsoy " İnsan odaklı hizmet üreterek, hemşerilerimizin yaşamını kolaylaştıracak düzenlemeler yapıyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Erzincan’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız, ziyaretlerimiz ve hemşehrilerimizle sohbetlerimiz devam edecek." dedi.