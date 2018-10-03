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Başkan Başsoy, çalışmaları denetledi

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy çalışmaları yerinde takip ederken esnaf ziyaretlerini de eksik etmiyor.

Yeni mahalle cami cemaati ile bir araya gelen Başsoy ardından yapımı devam eden Boyacılar Camii abdesthanesinin kontrolünü yaptıktan sonra çevre esnafı da ziyaret etti. Başsoy ziyaretleri esnasında belediye çalışmalarını halka anlatarak onların istek ve önerilerini dinledi.


İnsan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; “Hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yapıyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Erzincan'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek" dedi.

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