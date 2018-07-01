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01 Temmuz 2018 12:02

Başkan Başsoy Denizcilik ve Kabotaj Bayramını Kutladı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Başsoy Denizcilik ve Kabotaj Bayramını Kutladı

01 Temmuz 2018 12:02


Başsoy mesajında "Türk denince akla ilk gelen bağımsızlıktır. Büyük Önderimiz “Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız vazifenin temel ruhudur. Bu vazife, bütün millete ve tarihe karşı yüklenilmiştir.” sözlerini kendimize rehber edinerek, ülkemizin gelişmesi için üstün çaba göstermeliyiz. Türkiye’nin, kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu Türk Denizciliğinin bağımsızlığı ve geleceği açısından büyük önem taşımakta ve 92 yıldan bu yana da ülkemizde 1 Temmuz tarihi “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve son derece stratejik iki önemli boğaza sahip olan ülkemizin ’Denizlere hakim olan, cihana hakim olur’ anlayışıyla, denizciliğin dünya çapındaki önemini yüzyıllar önce ortaya koyan Tarihinde; Çaka Bey, Turgut Reis, Piri Reis, Oruç Reis, Barbaros Hayreddin Paşa, Kılıç Ali Paşa, Seydi Ali Reis gibi büyük denizcilere sahip olan ülkemiz, Türk denizcisinin azim ve başarısını tüm dünyaya da kanıtlamıştır. İnanıyorum ki Türk gençliği de atalarının izinde gidip daha büyük başarılara imza atarak Türk denizciliğini dünyada saygın bir konuma getirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Tüm deniz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve saygıyla anarken, denizcilik sektörünün gelişiminde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize içten selamlarımı iletiyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.




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