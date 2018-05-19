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19 Mayıs 2018 12:58

Başkan Başsoy esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Başsoy esnaf ziyaretlerine devam ediyor

19 Mayıs 2018 12:58


Son olarak Ordu Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Başsoy, belediye çalışmalarını halka anlatarak onların istek ve önerilerini dinledi.


İnsan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; “Hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yapıyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Erzincan’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek" dedi


Gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Başsoy’a AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci eşlik etti.




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