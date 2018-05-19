Başkan Başsoy esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Son olarak Ordu Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Başsoy, belediye çalışmalarını halka anlatarak onların istek ve önerilerini dinledi.

İnsan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; “Hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yapıyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Erzincan’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek" dedi

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Başsoy’a AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci eşlik etti.