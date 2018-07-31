Başkan Başsoy mahalle programlarına devam ediyor

Başkan Başsoy, Arslanlı ve Yavuz Selim Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak Arslanlı Mahallesi sakinleriyle buluşan Cemalettin Basşoy, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın selamı ile sözlerine başladı. Başsoy konuşmasında “Kendisine her mahallede toplantı yapacağımızı, kültürel faaliyetleri sergileyeceğimizi, hemşehrilerimizle yaz gecelerinde bir araya geleceğimizi söyleyince Sayın Binali Yıldırım Beyde “her zaman benim selamımı kendilerine iletin” dedi selamı üzerimizde kalmasın. Ayrıca mahalleye gelirken boş gelmiyoruz. Her mahalleye giderken kültürel faaliyetlerimizi yaşatma adına Türk Halk Müziği yerel sanatçılarımızı, folklorumuz, kültürümüz yaşasın diye sizlerle buluşturuyoruz. Azerbaycan’dan sizler için ekip getirdik, çocuklarımız için Hacivat karagöz gölge oyunu, tiyatro ekibi getirdik.

Muhtarımız Sebahattin Kurtoğlu’na teşekkür ediyorum, bu mahallenin o kadar çok sorunu vardı ki hepsini bize iletti bizde Allah’a hamdolsun onun taleplerini geriye çevirmedik hemen hemen hepsini yerine getirdik çok az bir eksiğimiz kaldı onları da bu sene sonuna kadar tamamlayacağız. Arslanlı Mahallemizde 7,6 km asfalt, 2 km kaldırım yapıldı. 360 adet çöp konteyneri dağıtıldı. Can suyu projesi kapsamında 4 bin 500 metre içme suyu hattı yenilendi 100 adet içme suyu bağlantısı yapıldı. Ayrıca Yeni muhtar evi ve çevre düzenlemesi yapıldı. Mahallemize yaklaşık 3 Milyon TL harcadık. Bugün buraya vaat ettiğimiz projeleri vaat ettiğimiz sözleri yerine getirmenin onuruyla mutluluğuyla geldik. Sizlere sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.

Yavuz Selim Mahallesinde Mahalle sakinleriyle buluşan Cemalettin Başsoy,“Yavuz Selim Mahallesi alt yapı ve üst yapı olarak bütün hizmetleri almış bir mahallemiz. Birkaç küçük problemi var onları da en kısa zamanda çözeceğiz. Yavuz Selim Mahallesi Erzincan Belediyesinden gereken hizmeti geçmiş yıllardan bugüne kadar almış ve hizmetler hemen hemen tamamlanmıştır. Bütün mahallelerimiz böyle olacak, Erzincan genelinde hizmetlerimiz son sürat devam ediyor" dedi.

Başsoy, her iki programda da Erzincan’da yapılan ve yapım aşamasında olan projelerle ilgili vatandaşa bilgi verdi.Konuşmaların ardından programlar Azerbaycan Halk oyunları, türküler ve tiyatro gösterisi ile devam etti.Programları Erzincan Belediyesi Tandır Başı ekibi türküleriyle renklendirdi. Programların sonunda çekilişle hediye dağıtıldı.