Başkan Başsoy: “Muhtarlarımız bizim gücümüze güç katıyor”

Başkan Başsoy; “Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yakın mesai arkadaşlarımız olarak gördüğümüz muhtarlarımız, fedakârca görevlerini yerine getiren bizim mahallelerdeki gözümüzdür.

Bizler yaptığımız tüm çalışmalarda muhtar arkadaşlarımızla planlama yapıyor ve fikirlerini önemsiyoruz. Onlarla mahalleleriyle ilgili planlamalar yapıyor, sorunlar konuşulup çözüm yolları arıyor, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz.

Mahalle muhtarlarımızda sorumlu oldukları bölgeyi daha iyi tanıyan ve bilen insanlar oldukları için onların desteğiyle hedeflediğimiz hizmetleri daha sağlıklı bir şekilde ulaştırma, uygulama imkânı buluyoruz. Muhtarlarımız bizim gücümüze güç katıyor bizde bu güçle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde ve ülkemizde görev yapan tüm mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.