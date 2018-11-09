Başkan Başsoy Ordu Caddesinde yapılan asfalt çalışmalarını inceledi

Başsoy, Sosyal Belediyecilik ve Katılımcı Belediyeciliğin öneminden bahsederken kapısının vatandaşa her zaman açık olduğunu belirtti. Başsoy, göreve geldiği günden bu yana her esnafı ziyaret ederek onların sorunlarını dinliyor sadece esnaf ziyaretleriyle değil gün içinde talepleri için gelen vatandaşları da makamında kabul edip, taleplerini değerlendirerek çözüme ulaştırmak üzere ilgili birim müdürlerine iletiyor. Bilindiği üzere kış aylarında da bütün mahallelerde Mahalle Meclis Toplantıları ve Kültür Evinde Halk Günleri düzenleyen Başsoy burada da vatandaşları dinleyerek kentin genel sorunlarını ele alıyor ve çözüme kavuşturuyor.

Bugüne kadar çok sayıda Halk Günü Toplantısı ve Mahalle Meclis Toplantı'sı ile Erzincanlılarla bir araya gelen Başkan Başsoy, bu toplantıları katılımcı belediyecilik anlayışının vazgeçilmez unsuru olarak gördüğünü belirterek: “Biz göreve geldiğimizde sorunları oturarak çözmeyeceğimizi söylemiştik. Biz hem vatandaşlarımızın arasına çıkıyoruz hem de vatandaşlarımızı bizzat makamımızda ağırlıyoruz. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizim kapımız her zaman halkımıza açıktır. Bunu da bugüne kadar gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Mahallelerde toplantılar yaparak, halk günleri düzenleyerek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Böylece biz onları, onlar da bizi yakından tanıma fırsatını bulmuş oluyor. Hem de bizden ne istiyorlar, ne gibi sıkıntıları var, bizim yönetim anlayışımızdan memnunlar mı? Bütün bu soruların cevaplarını yapmış olduğumuz toplantılarla öğrenmiş oluyoruz. Ve sorunları da yakından takip ediyoruz. Bu sene yaptığımız toplantılarda aldığımız talepler doğrultusunda birçok gözden kaçmış eksiklikleri tamamladık. Hemşehrilerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.