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14 Haziran 2018 09:25

Başkan Başsoy Ramazan Bayramını kutladı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 15-17 Haziran tarihleri arası kutlayacak olan Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Türk milleti olarak, maneviyatı en samimi şekilde yaşadığımız mübarek Ramazan ayını huzur içinde idrak ederek, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Başsoy Ramazan Bayramını kutladı

14 Haziran 2018 09:25


Başkan Başsoy mesajında; “Ruhların güzelleştiği, varlık sahibi olanların yokluk içinde olanları daha iyi anladığı, kardeşliklerin pekiştiği, ‘Hoş geldin Ya Şehri Ramazan’ diye karşıladığımız bu manevi ayı, gelecek yıl tekrar ulaşmak temennisiyle uğurlarken, sevincini yaşadığımız Ramazan Bayramı’nda, anne ve babalarımıza, büyüklerimize, yakınlarımıza, komşularımıza, devletimizin koruması altındaki çocuklarımıza ve yaşlılarımıza, aziz şehitlerimizin yakınlarına ve kahraman gazilerimize yapacağımız her ziyaret gönüllerimizi birleştirecek bayrama ayrı bir anlam katacaktır." dedi.


"Bayramlar, dini ve milli duyguların perçinleştiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı, milletleri var eden milli birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği önemli günlerdir" diyen başkan Başsoy, "Bu anlamlı bayramın tüm hemşerilerimiz için, milletimiz ve ülkemiz için dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm hemşerilerimin ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. " ifadelerini kullandı.




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