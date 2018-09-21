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Başkan Başsoy'a Ahilik Haftası ziyareti

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) 31.

Ahilik Haftası kutlama ziyaretleri kapsamında Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'u makamında ziyaret ettiler.


Gerçekleşen ziyarete Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Yılın Ahisi Ferhat Arabacı ve oda başkanları katıldı.


Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon ziyarette Başkan Başsoy'a kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ederek esnafın sorunlarına karşı olan duyarlılığı ve destekleri için teşekkür etti.


Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise; “Esnaflık büyük bir emek sanat ve ülkenin kalkınmasında ki en büyük desteği. Yıllarını mesleğine adayan büyük ahilerimizin bu topraklarda emeği alın teri çok büyüktür. Biz şehrin yöneticileri olarak esnafımızın daima yanındayız. 31. Ahilik Haftası kutlu olsun. Ziyaretiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ayrıca yılın ahisi seçilen mesleğinin erbabı Ferhat Arabacı beyefendiyi de tebrik ederim” dedi.

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