Başkan Başsoy’dan 19 Mayıs mesajı

Başsoy mesajında "Bu gün tarihe gömülmek istenen bir milletin, tekrar doğuşu ve müreffeh yarınlara yürüyüş günüdür.

19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen Aziz Milletimizin var oluş mücadelesinin ilk adımıdır. 19 Mayıs 1919’ da canlanan milli ruh, bizlere ilham vermeye, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Gücünü milli iradeden alan devletimiz, bundan 98 yıl önce olduğu gibi şimdide büyük bedeller ödemektedir. Ancak milletimiz, dâhili ve harici bedhahlarımıza aynı ruh ve heyecanla gerekli cevabı vermiştir.

Yarınlarımızın umudu, geleceğimizin teminatı sevgili gençler !

Büyük Türkiye, muasır medeniyetler arasına girme yolunda kararlılıkla ilerliyor. Sizler sayesinde bu hedefe en kısa sürede ulaşacağımıza inancım tamdır. Bu gün emanetçisi olduğumuz görevlerimizi sizlerin geleceğine adadık. Milli ve manevi hassasiyetleri gelişmiş bir nesil, harici bedhahlar tarafından yönetilen hainlere karşı her daim teminatımız olacaktır.

Çok çalışın. Kararlılıkla ve azimle çalışın. Ülkemiz ilimde, fende, teknikte bir dünya lideri olsun diye çalışın. Bu vatanın evlatları huzur, refah ve bolluk içinde yaşasın diye çalışın. Hakkın yeryüzüne ellerinizle hâkim olması için, adaletin insanlığın tamamında tecelli etmesi için çalışın. Unutmayın siz bu azim ve kararlılıkta olduğunuz sürece Yüce Mevla bizlerle olacaktır ve devletimiz hukukun, adaletin, huzurun yeryüzündeki teminatı olacaktır. Dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir ve ancak değer oluşturduğunuzda başarı sizi takip eder.

Ayrıca şunu da unutmayınız, sizler sadece kendiniz ve aileniz için değil, vatanınız ve milletiniz için de başarılı olmak zorundasınız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu vatanı sizlere emanet etti. Sizler bu emanete sahip çıkın. Bir gününüzü, bir saatinizi, bir anınızı sakın boşa geçirmeyin. Biz kalbi selim zevki selim, aklıselim bir gençlik istiyoruz. Kendinizi tek bir alanda değil bütün alanlarda geliştirmeniz gerekiyor. Yani sanatı, kültürü, estetiği ile zirvede bir gençlik istiyoruz. Bize tuttuğunu koparan bir gençlik lazım. O gençliği de karşımda görüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, minnetle ve şükranla yâd ediyorum." dedi.