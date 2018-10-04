Başkan Başsoy'dan Anagold 24 Erzincanspor'a ziyaret

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Anagold 24 Erzincanspor'un antrenmanını ziyaret ederek Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor maçı öncesi futbolcu ve teknik heyete hem moral verdi hem de başarı diledi.

Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Anagold 24 Erzincanspor'un Vedat Çimen tesislerindeki antrenmanını izleyerek futbolculara tatlı ikramında bulundu. İdman öncesinde Anagold 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Armağan Turhan ile bir görüşme yapan Başkan Başsoy, sportif başarı isteğinde bulundu.

Daha sonra bir açıklama yapan Başkan Başsoy, "Tüm Erzincan olarak siyasi irade, sivil toplum kuruluşları ve tüm hemşehrilerimizle birlikte kulübümüzün arkasındayız. Maddi ve manevi olarak her daim Erzincanspor'un yanındayız" şeklinde konuştu.

Teknik Direktörü Armağan Turhan, ise kendilerine yapılan bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Başsoy'a teşekkür etti.

Yapılan ziyarette Erzincanspor Başkan Yardımcısı ve Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı ile Sportif Direktör Yılmaz Toyran'da hazır bulundu.