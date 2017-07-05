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05 Temmuz 2017 09:17

Başkan Başsoy’dan Başbağlar Katliamı yıl dönümü mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 5 Temmuz 1993 tarihinde Kemaliye’nin Başbağlar Köyünde gerçekleşen ve 33 masum vatandaşın canına kıyan terör saldırısının 24.

Başkan Başsoy’dan Başbağlar Katliamı yıl dönümü mesajı

05 Temmuz 2017 09:17

yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Başsoy mesajında "Terör, illegal hedefler uğruna, korku üzerine kurgulanmış, bezdirmek, yıldırmak üzerine tasarlanmış dünyadaki en alçak yöntemdir. Bundan 24 yıl önce Erzincanımızda terör yine en alçak yüzüyle ortaya çıkmıştır. 5 Temmuz 1993 günü Kemaliye İlçemize bağlı Başbağlar Köyünde gerçekleştirilen menfur katliamın acısını halen yüreklerimizde taşıyoruz. İnsani hiçbir açıklaması olmayan ideolojiler, 33 masum vatandaşımızın canına kıyarak, terörün en aşağılık yüzünü Başbağlar’da sergilemişlerdir. Maksatlarına ulaşmaları ihtimal dâhilinde olmayan katiller ve bu katillerin arkasındaki güçler, böyle bir katliamla bizleri yıldırabileceklerini, korkutabileceklerini hayal ettiler ise bunda çok yanıldılar.


Bu devlet halen ayakta ve inanıyorum ki dünya durdukça da ayakta kalacak. Devletimizi ayakta tutacak olan Başbağlar Köyü sakinleri gibi saf, masum Anadolu insanlarıdır. Türk Milleti çok büyüktür ve büyük milletimiz, vatanın bağrına gömdüğü şehitlerden aldığı manevi güçle, hainlerin karşısında daha dik ve daha güçlü ayakta durmaktadır. Hainler unutmasınlar ki şu anda bu topraklarda yaşayan insanlar içerisinde, tarih boyunca verdiğimiz şehitlerimizin sayısı kadar, can vermeye hazır vatan evlatları barınmaktadır.


Bu katliamın failleri ve bu faillerin hizmet ettikleri ideoloji, elbet bir gün yok olacak. Tarih bu insanları lanetle anacaktır. 2 Temmuz günü Sivas’ta sergilenen oyun, hemen ardında 3 gün sonra Başbağlar katliamı ile devam etmiştir. Resme biraz uzaktan bakmayı becerebilirsek, her iki menfur hadisenin tek elden çıktığı, her iki olayın ve bu olaylarda kaybedilen canların aynı amaca hizmet ettiği gün gibi ortadadır. Son zamanlarda bütün yurt sathında tesis edilen sulh ortamını, sükun ortamını bozmak için var güçleri ile çalışanlar, asimetrik mücadeleler geliştirenler de, aynı maksada, aynı akla, aynı hedefe hizmet ettikleri için, bizim gözümüzde bu memleketin masum insanlarına kurşun sıkanlar ile birdirler.


Bütün bunların akabinde son olarak menfur hadisenin mağdurlarına sabır, kaybettiğimiz canlara ise Cenab-ı Hak’tan rahmet temenni ediyorum. Cenabı Hak, bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.




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