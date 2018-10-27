Başkan Başsoy'dan Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Başsoy mesajında “Bugün tarihimizin en şerefli ve gururlu günlerinden birinin 95. yıl dönümü. Milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” sözünü pekiştiren Cumhuriyet'i korumak, kollamak, yaşatmak bizlerin en kutsal görevidir. Cumhuriyetimiz, 4000 yıllık devlet geleneğimiz ile zor şartlarda elde edilmiş bir kazanımdır. Cumhuriyetimizi, bütün değer ve kurumlarıyla benimseyen aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye'yi muasır medeniyetler arasında hak ettiği saygın konuma yükseltmek için gerekli olan iradeyi her zaman ortaya koymuştur.

Bizler, Selçukludan, Osmanlıya büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçılarıyız. Bu sebepten dolayı sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımız dışında da bulunan mazlumların umuduyuz.

Bizi aydınlık geleceğimize taşıyan bu inançla, Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum." dedi.