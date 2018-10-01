Başkan Başsoy'dan Dünya Yaşlılar Günü kutlaması

Başsoy mesajında "Hayat tecrübeleri ile insanlığın önüne ışık tutan, toplumların geçmişi ile arasındaki bağlara köprü olan, kıymetli büyüklerimizin yaşlılar haftasını kutluyorum. Bizler büyüklerine, hayat tecrübesi yüksek, yaşlılarına değer vermeyi başarabilen nadir toplumlardan biri olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki yaşlılarımız yüce Mevla'nın bizlere emanetidir. Biliyoruz ki büyüklerimiz bizler için aslında birer nimettir. Anasına, babasına öf bile dememeyi emreden bir dinin terbiyesi ile büyüklerine hizmet etmeyi, dünyevi ve manevi birer nimet sayan geleneğin terbiyesi ile yanınızdayız. Devletimiz de aynı hassasiyet ile dezavantajlarınızı ortadan kaldırabilmek için mücadele ediyor. Yaşlısına hürmet etmekten, saygı göstermekten başka somut, elle tutulur imkânlar sunuyor. Sosyal devlet olabilmenin ne demek olduğunu bizlere hissettiren devlet yöneticilerimize, siyasilerimize teşekkür ediyorum. Bizleri bu günlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, onlara gereken saygıyı ve ihtimamı göstermek, toplum olarak hepimizin görevidir. Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz; örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Onlar örfümüz, âdetimiz, geleneklerimiz ve hoş sohbetlerimizdir. Onlara verdiğimiz değerler ile geleceğimizi yeniden kuracağız. Bu duygularla tüm büyüklerimizin “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” nü kutlar, minnet ve şükran duygularımla, yaşam sevinçlerimizin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. Hayırlı uzun ömürleriniz olsun." dedi.