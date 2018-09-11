Başkan Başsoy'dan Hicri Yılbaşı mesajı

Başsoy açıklamasında “İslam dininde en kıymetli 4 aydan birisi olan ve hicri takvimin ilk ayı Muharrem, bünyesinde önemli olayları barındırmaktadır. Miladi takvime göre 11 Eylül Salı günü, 1 Muharrem 1435 hicri tarihine rast gelmektedir. Müslümanların yıl başısı olan bu tarih, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in görevinde önemli bir dönüm noktası olan hicretin üzerinden tam 1440 yıl geçti. Muharrem ayı hicri yıl başımızdır ve bu ayda Kerbela olayının yaşandığı, Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiği, Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuştuğu, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan, Hz. İbrahim'in nemrut'un ateşinden, Hz.Musa ve İsrail oğullarının da Firavun'un zulmünden kurtulduğu günlerdir bu günler. İslam tarihinde dönüm noktası olabilecek olayların yaşandığı önemli bir ay olan Muharrem Ayı; Paylaşmanın, şükretmenin, nasıl az bir nimetle çok nimetlere sahip olmanın yani bereketin adı olan Aşura Günü'nün ilahi bereket ve feyzin yanı sıra, 'Zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin''in Kerbela'da şehit edilmesi hüznünü de barındırmaktadır. Kerbela şehitlerini rahmetle anarken, Muharrem Ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve aziz milletimizin yeni Hicri 1440'ıncı yılının insanlık adına hayırlı olmasını, Bereketli ve huzurlu geçmesini diliyor, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi rahmetle anıyoruz" dedi.