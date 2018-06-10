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10 Haziran 2018 11:55

Başkan Başsoy’dan Kadir Gecesi Mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Kadir Gecesi münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Başsoy’dan Kadir Gecesi Mesajı

10 Haziran 2018 11:55


Başsoy mesajında "11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi’ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır.


Bu vesileyle Yüce Mevlâmız’dan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum. Terörle mücadelede şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.




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