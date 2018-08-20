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20 Ağustos 2018 10:39

Başkan Başsoy’dan Kurban Bayramı Mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Başsoy’dan Kurban Bayramı Mesajı

20 Ağustos 2018 10:39

Başsoy mesajında "Bayramlar, kardeşlik, birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Yetimlerin, öksüzlerin, gariplerin, güçsüzlerin, darda kalmışların güldüğü, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin sıklaştığı bayramlarda, milletçe kenetleniriz.


Son günlerde bu birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ülkemizin büyüyüp güçlenmesinden rahatsız olan güçler yine haince planlar kurdular. Bizler dolar uğruna değil vatan uğruna ölenlerdeniz. Biz millet olarak kenetlenerek bu belayı savuşturabilecek güçteyiz. Bize düşen daima çalışmak çalışmak çalışmak alan el değil veren el olmak. Kimse oturarak bir şeylerin değişeceğini sanmasın. Ancak ben inanıyorum ki milletimiz, içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemi de birlik ve beraberlik içerisinde azimle çalışarak büyük hedeflere ulaşarak aşacak, yarınlara daha güvenle ve emin adımlarla yürüyecektir.


Ben bu duygu ve düşüncelerle Ülkemizin geleceğinin, yarınlarının parlak olmasını ve bütün insanlarımızın mutlu, sağlıklı, huzurlu, esenlik dolu günler geçirmesini temenni ediyorum. Tüm İslam âleminin Kurban Bayramını kutluyorum." dedi.




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