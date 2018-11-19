Başkan Başsoy'dan Mevlid Kandili mesajı

Başsoy mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Alemlere Rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum gününü temsil eden bir Mevlid Kandilini daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlığın karanlıktan aydınlığa çıkışında ve katılaşmış kalplerin yumuşamasında çok önemli bir yere sahip olan, bu mübarek gün vesilesiyle bütün Müslümanları tebrik ediyor, Peygamber (SAV) sevgisinin gönüllerimize sirayet etmesini ve kök salmasını diliyorum.

Duygularında sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörüyü; ilişkilerinde hakkı, doğruyu, güzeli ve vefayı; ibadetlerinde ihlâs ve samimiyeti öne çıkararak gönülleri fetheden, Hz. Peygamber (S.A.V.); sözlerinde ve bu sözlerin ifade ettiği anlamlarda, bütün varlıklara karşı sergilediği tutum ve davranışlarda bize örnek olmakta, yaşamakta olduğumuz hayata ve geleceğimize ışık tutmaktadır. Onun aracılığı ile insanlığa gönderilen İslam dini de tebliğin başlangıcından zamanımıza kadar uzanan süreçte; rahmet, adalet, paylaşım, barış ve güvenlik gibi önemli ilkeleri her zaman önde tutarak umutsuz ve çaresiz insanlara ümit ve ışık kaynağı olmaktadır.

Mevlid Kandilinin, cennet vatanımızın huzur ve mutluluğuna, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."